La denuncia di Nico Piro: «Marc Innaro schedato sul sito ucraino Myrotvorets come “partecipante all’operazione speciale russa”»

Sul sito ucraino Myrotvorets «che scheda giornalisti e politici (di Rocchelli scrisse “liquidato”) compare di nuovo il collega Rai Marc Innaro “Partecipante all’operazione speciale informativa della #Russia contro l’Ucraina”».

Lo ha denunciato in un thread su Twitter l’inviato del Tg3 Nico Piro, che ha commentato: «Secondo il #PUB, la guerra difende la democrazia».

Sul sito 🇺🇦 Myrotvorets che scheda giornalisti e politici (di Rocchelli scrisse “liquidato”) compare di nuovo il collega Rai Marc Innaro

“Partecipante all’operazione speciale informativa della #Russia contro l’ #Ucraina”

In altro tweet, il giornalista ha allegato il link alla pagina Wikipedia sul sito «Pacificatore», «che individua nemici della patria e pro russi» e ha condiviso qualche schermata, che potete vedere sotto.

Qualche informazione in più sul sito "Pacificatore" che individua nemici della patria e pro russi, le trovate rapidamente su wikipedia (la voce italiana è stata contestata)

«Approfondendo il tema che “no non è solo un sito”

“Being blacklisted on Peacemaker can have serious consequences, including the risk of being killed.”

“Finire sulla lista nera può avere serie conseguenze, incluso il rischio di essere uccisi”», ha scritto ancora il giornalista.