Nel 1991, un appassionato di mercatini dell’usato negli Stati Uniti si imbatté in un dipinto che, a prima vista, sembrava essere solo un’opera di scarso valore della seconda metà dell’Ottocento. L’acquisto avvenne per un modico prezzo di 4 dollari, senza alcuna consapevolezza del tesoro che si nascondeva all’interno del quadro.

Scoperta incredibile dietro la tela

L’acquirente, motivato principalmente dalla volontà di riutilizzare la cornice per un suo dipinto, portò l’opera a casa e iniziò a smontarla. Durante questa operazione, si trovò di fronte a una scoperta incredibile: dietro la tela si celava una copia originale della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, completa delle firme autografe di George Washington e degli altri padri fondatori. Tuttavia, l’uomo, pensando erroneamente che si trattasse di una ristampa ottocentesca, decise di conservarla come semplice curiosità.

Valutazione all’agenzia Sotheby’s

Dopo alcune settimane, un amico suggerì di portare il documento all’agenzia Sotheby’s, nota per la sua specializzazione nella valutazione di documenti storici. L’intento era di scoprire se, nonostante l’apparente età, potesse avere un valore economico significativo. Quando i due amici arrivarono all’agenzia, si aspettavano di ottenere qualche centinaio di dollari, ma la realtà si rivelò ben diversa. Si accordarono per mettere il documento all’asta. “Era piegata, più o meno delle dimensioni di una busta da ufficio“, dichiarò nel 1991 al New York Times David Redden, uno degli organizzatori dell’asta.

Origine della copia della dichiarazione

Studi storici hanno confermato che questa copia della Dichiarazione era stata stampata nel 1776, subito dopo la firma dell’originale, da John Dunlap, lo stampatore ufficiale del Congresso continentale. Questa copia faceva parte di un gruppo di documenti ufficiali inviati da Philadelphia a tutte le colonie americane.

Vendita straordinaria del documento

La vendita del documento si rivelò estremamente proficua per i due amici. Nell’estate del 1991, la copia della Dichiarazione d’indipendenza fu venduta per la somma straordinaria di 2,2 milioni di dollari, equivalenti a circa 5 milioni di dollari attuali. Successivamente, nel 2000, la stessa copia fu rivenduta per un impressionante prezzo di 7,4 milioni di dollari. La firma della Dichiarazione rappresenta uno dei momenti cruciali della storia occidentale, segnando l’inizio di una nuova fase nella Guerra d’indipendenza.