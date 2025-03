Nel 2017, Tracy Donahue si trovava in un negozio dell’usato nel New Hampshire quando, per soli 4 dollari, acquistò una cornice. All’interno di essa, scoprì un’opera autentica del celebre pittore e illustratore americano N.C. Wyeth. Questo dipinto, intitolato Ramona Cover e realizzato nel 1939, rappresentava una delle quattro copertine commissionate per un’edizione del romanzo Ramona di Helen Hunt Jackson. La scena catturava un momento cruciale tra la protagonista e la madre adottiva, Señora Moreno, rivelando l’importanza storica e artistica dell’opera. Dopo aver condiviso la sua scoperta in un gruppo Facebook dedicato agli oggetti ritrovati, Donahue comprese il valore del quadro e decise di metterlo all’asta.

La vendita all’asta e il primo tentativo

Il dipinto fu inizialmente messo all’asta da Bonhams Skinner, dove venne venduto per 191.000 dollari a un acquirente australiano. La coppia Donahue sognava di utilizzare il ricavato per saldare alcune spese e organizzare un viaggio in Germania. Tuttavia, i loro piani furono frustrati quando il compratore si ritirò, lasciando l’opera invenduta e con il sogno di viaggio infranto. Questo imprevisto avrebbe potuto segnare la fine della loro avventura, ma la fortuna era ancora dalla loro parte.

Il riscatto del dipinto

Nonostante la battuta d’arresto, la situazione cambiò grazie all’intervento dell’esperta d’arte Aviva Lehmann. Lei riuscì a trovare un nuovo acquirente privato, disposto a pagare oltre 100.000 dollari per il dipinto. Questa volta, il pagamento andò a buon fine, permettendo ai Donahue di incassare finalmente il denaro e di vedere realizzati i loro sogni. Con il ricavato della vendita, la coppia ha pianificato di intraprendere il tanto atteso viaggio in Germania e di concedersi qualche piccolo lusso, un premio per la loro pazienza e determinazione.

Ritrovamenti sorprendenti nel mondo

Questa storia non è isolata. Infatti, ci sono stati altri casi di persone che, cercando oggetti comuni, hanno scoperto tesori inaspettati. Ad esempio, alcuni individui che rovistavano tra la ferraglia hanno trovato veri e propri tesori, cambiando radicalmente le loro vite. Inoltre, un recente ritrovamento di un tesoro vichingo sulle montagne norvegesi ha catturato l’attenzione di molti, dimostrando che la fortuna può sempre bussare alla porta di chi meno se l’aspetta.

L’esperienza di Tracy Donahue è una testimonianza del potere delle scoperte inaspettate e di come un semplice acquisto possa trasformarsi in un’opportunità straordinaria.