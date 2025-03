Un episodio sorprendente ha messo in discussione i rigorosi standard di sicurezza e controllo qualità di Amazon. La vicenda è stata documentata da Aris, un noto creatore di contenuti del canale YouTube Hardware Busters, che ha condiviso la sua esperienza riguardo a un acquisto problematico avvenuto nel 2025.

Acquisto di una cpu ryzen 7 9800x3d

Aris ha deciso di acquistare una CPU Ryzen 7 9800X3D al costo di 480 dollari, con l’intento di utilizzarla per assemblare un nuovo computer. Tuttavia, al momento della ricezione del pacco, si è trovato davanti a una situazione inaspettata: il prodotto consegnato non corrispondeva affatto a quello ordinato. La confezione, pur essendo sigillata e apparentemente intatta, conteneva una CPU completamente diversa.

Scoperta della cpu errata

All’apertura della confezione, Aris ha notato che il dissipatore di calore era differente e il design della CPU era di tipo PGA anziché LGA, come ci si aspetterebbe da un modello di alta gamma. Inoltre, un adesivo applicato sulla CPU sollevava ulteriori sospetti. Dopo un’attenta ispezione, Aris ha rimosso l’adesivo, scoprendo che la CPU fornita era in realtà un modello AMD FX-4100, lanciato nel lontano ottobre 2011. Questo ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sull’autenticità del prodotto.

Acquisto diretto da amazon.de

L’episodio diventa ancora più sorprendente considerando che l’acquisto è stato effettuato direttamente da Amazon.de, senza l’intermediazione di un rivenditore terzo. La confezione sigillata e la CPU apparentemente inutilizzata indicano che non si trattava di un reso rispedito, ma piuttosto di un errore nel processo di imballaggio o di controllo qualità all’interno della piattaforma.

Preoccupazioni dei consumatori

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori riguardo l’affidabilità delle piattaforme di e-commerce, anche quelle più grandi e rinomate. La vicenda di Aris mette in luce la necessità di un monitoraggio continuo e di un miglioramento dei protocolli di sicurezza, affinché episodi simili non si ripetano in futuro.