Apple ha comunicato che nel mese di aprile 2025 un significativo aggiornamento software sarà disponibile per le AirPods Max, introducendo l’audio lossless e l’audio a bassissima latenza. Questa novità promette di migliorare notevolmente l’esperienza di ascolto per gli utenti delle cuffie over ear, permettendo una qualità audio senza precedenti.

Dettagli sull’aggiornamento

Il gigante tecnologico di Cupertino ha specificato che utilizzando il cavo USB-C fornito in dotazione, gli utenti potranno beneficiare della massima qualità audio durante l’ascolto di musica, visione di film e sessioni di gaming. Questo aggiornamento non solo sarà vantaggioso per gli ascoltatori, ma anche per i musicisti, che potranno apprezzare miglioramenti significativi nel processo di composizione e produzione musicale, rendendo più efficaci le fasi di creazione e mixaggio.

Caratteristiche dell’audio

In dettaglio, Apple ha rivelato che l’aggiornamento abiliterà l’audio lossless a 24 bit e 48kHz sulle AirPods Max, preservando ogni sfumatura delle registrazioni originali. Inoltre, l’audio spaziale personalizzato sarà parte integrante di questa evoluzione, offrendo un’esperienza d’ascolto coinvolgente, priva di compressioni e con una maggiore accuratezza sonora.

Rilascio dell’aggiornamento

L’implementazione dell’audio lossless e dell’audio a bassissima latenza avverrà con il rilascio dell’aggiornamento gratuito per iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Questa mossa segna un passo importante per Apple nel migliorare la qualità audio dei suoi dispositivi.

Vendite delle AirPods Max

Recenti indiscrezioni hanno suggerito che le vendite delle AirPods Max non abbiano soddisfatto appieno le aspettative di Apple, portando a una decisione di non lanciare nuovi modelli nel prossimo futuro. Nonostante ciò, l’aggiornamento previsto potrebbe rappresentare un tentativo di rivitalizzare l’interesse verso queste cuffie di alta gamma.