La mancanza di un set di altoparlanti da scaffale può rendere incompleta la vostra postazione di lavoro o di intrattenimento. Per chi è in cerca di una soluzione di qualità, Amazon offre un’interessante opportunità nel mese di gennaio 2025.

Offerta su Wavemaster Two Neo Soft

Attualmente, il modello Wavemaster Two Neo Soft è disponibile su Amazon, con un notevole sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Questo set di altoparlanti, venduto e spedito direttamente da Amazon, è accessibile a soli 244 euro. La disponibilità immediata rende questa offerta ancora più allettante per chi desidera migliorare la propria esperienza audio.

Caratteristiche tecniche degli altoparlanti

Il set è composto da due altoparlanti da scaffale da 60W ciascuno, caratterizzati da un elegante colore bianco, ideale per chi ha una postazione di lavoro con accessori coordinati. Questi altoparlanti offrono versatilità nella connessione, permettendo di collegarli sia tramite cavo che tramite Bluetooth 2.1. Grazie a questa tecnologia, è possibile ascoltare la musica senza fili da smartphone e tablet, rendendo l’uso degli altoparlanti ancora più comodo. In aggiunta, il pacchetto include un pratico telecomando ad infrarossi, che consente di regolare il volume e la qualità del suono anche a distanza, facilitando l’interazione con i dispositivi.

Vantaggi di Amazon Prime e promozioni per studenti

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, grazie a una promozione attiva. Gli studenti possono approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con tre mesi di Prime a costo zero. Abbonarsi a Prime offre numerosi benefici, come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a una vasta selezione di film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, ci sono anche promozioni per servizi musicali e di lettura, come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, tutti disponibili per chi desidera esplorare le varie offerte di Amazon.

Questa proposta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera arricchire la propria esperienza audio, grazie a un prodotto di qualità e a vantaggi esclusivi legati all’abbonamento Amazon.