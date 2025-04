Desiderate un compressore portatile in grado di gonfiare pneumatici, gonfiabili da spiaggia e palloni in qualsiasi situazione? Non lasciatevi sfuggire l’ottima offerta disponibile su Amazon, che è stata lanciata di recente.

Offerta del compressore Powools atj-8466

Il protagonista di questa opportunità è il Powools ‎ATJ-8466, un compressore portatile in promozione a metà prezzo. Attualmente, su Amazon è attivo un coupon che riduce il costo del prodotto del 50% rispetto al prezzo di listino di 34,99 euro, portando il prezzo finale a soli 17 euro.

Caratteristiche del compressore portatile

Il Powools ‎ATJ-8466 è un compressore ad aria portatile e senza fili, progettato per essere facilmente trasportabile in auto, perfetto per le emergenze. Questo dispositivo ha la capacità di gonfiare un pneumatico 195/65 R15 da 22 Psi a 36 Psi in appena quattro minuti. Inoltre, il compressore è dotato di due batterie da 2.000 mAh, che garantiscono un’autonomia fino a 25 minuti, permettendo un utilizzo prolungato senza necessità di ricarica.

Funzionalità aggiuntive

Un altro punto di forza di questo prodotto è la presenza di una potente luce LED, che consente di utilizzarlo anche come torcia per illuminare l’area circostante in condizioni di scarsa visibilità.

Promozione per studenti

Se siete studenti, c’è un’opportunità aggiuntiva da non perdere: Amazon offre una promozione esclusiva per gli studenti di Amazon Prime. Potete ottenere TRE MESI gratis di servizio, che includono spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!