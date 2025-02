Avete bisogno di un’unità SSD NVMe che combini velocità, dimensioni compatte e un prezzo accessibile? Se la risposta è affermativa, un’interessante opportunità è attualmente disponibile su Amazon, valida per un periodo limitato.

L’oggetto del momento è l’SSD Ediloca EN605, ora in offerta a un prezzo sorprendentemente basso. Grazie a uno sconto del 54% rispetto al prezzo medio di 26,99 euro, il costo è sceso a soli 12 euro. Questa promozione rappresenta un’occasione da non perdere per chi cerca un’unità di archiviazione performante.

Caratteristiche tecniche dell’ediloca en605

L’Ediloca EN605 è un’unità a stato solido interna, progettata per essere compatibile sia con notebook che con PC desktop. Questo SSD NVMe M.2 offre una capacità di 256 GB, rendendolo particolarmente adatto per l’installazione del sistema operativo. Grazie a questa unità, il computer avrà tempi di avvio estremamente rapidi, consentendo un’esperienza utente fluida e reattiva. In termini di prestazioni, l’Ediloca EN605 è in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 2.150 MB/s e velocità di scrittura di 1.300 MB/s, caratteristiche che lo rendono un’opzione ideale per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio dispositivo.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di amazon prime

