Volete approfittare delle offerte sui nuovi modelli di Samsung Galaxy in arrivo? A partire dal 5 marzo 2025, su Amazon è possibile prenotare i dispositivi a prezzi vantaggiosi.

Samsung galaxy a56 5g

Il Samsung Galaxy A56 5G è il primo modello disponibile in promozione. Questo smartphone presenta un display Super AMOLED da 6,7 pollici, 8 GB di RAM e una batteria di 5.000 mAh. Attualmente, è possibile prenotarlo a soli 499 euro, grazie a uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente. Il dispositivo è offerto in tutte le colorazioni disponibili, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un nuovo telefono.

Samsung galaxy a36 5g

Un’altra offerta da non perdere è quella del Samsung Galaxy A36 5G, disponibile esclusivamente su Amazon. Questo modello può essere prenotato in quattro colorazioni diverse e nella versione da 256 GB, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente, portando il costo a soli 399 euro. La disponibilità in diverse colorazioni rende questo smartphone adatto a diversi gusti e preferenze.

Entrambi i modelli di smartphone Samsung sono forniti nella loro versione italiana e sono venduti e spediti direttamente da Amazon. Inoltre, la prenotazione è garantita al prezzo minimo, il che significa che eventuali ulteriori sconti fino alla data di uscita permetteranno di risparmiare ancora di più.

Se desiderate azzerare le spese di spedizione sui vostri acquisti su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I primi 30 giorni sono gratuiti e offerti da Amazon. Gli studenti possono beneficiare di ben 90 giorni gratuiti. Con l’iscrizione a Prime, avrete accesso a numerosi vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Non è tutto: Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste offerte e scoprite tutti i benefici del programma Prime.