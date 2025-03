Acquistare un drone con telecamera 4K che possa seguirvi automaticamente mentre vola è ora possibile grazie a un’offerta esclusiva su Amazon. Il prodotto in questione è il DJI Neo Combo Fly More, un modello del rinomato marchio DJI, noto per la sua eccellenza nella produzione di droni.

Dettagli del prodotto

Il DJI Neo Combo Fly More è attualmente disponibile su Amazon con un sconto dell’11% rispetto al prezzo di listino. Questo significa che è possibile acquistarlo per soli 309 euro. Questo pacchetto non si limita al solo drone, ma include anche un radiocomando RC-N3 e ben tre batterie insieme a una stazione di ricarica, rendendolo un’opzione altamente accessoriata per gli appassionati di fotografia aerea e video.

Il drone pesa soltanto 135 grammi, il che lo rende estremamente leggero e maneggevole. La telecamera 4K offre la possibilità di catturare immagini e video di alta qualità, rendendo questo dispositivo adatto sia per uso ricreativo che professionale. La versione Combo Fly More è progettata per coloro che desiderano un’esperienza completa, con accessori che facilitano l’uso prolungato del drone.

Vantaggi e promozioni

Oltre alle caratteristiche tecniche, il DJI Neo Combo Fly More offre anche vantaggi esclusivi per gli studenti. Amazon ha lanciato una promozione dedicata agli studenti, offrendo tre mesi di servizio Amazon Prime gratis. Questa offerta consente di usufruire di spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. È un’opportunità imperdibile per chi desidera esplorare il mondo dei droni e della tecnologia senza costi iniziali.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche del DJI Neo e sui contenuti inclusi nella Combo Fly More, è possibile visitare la pagina dedicata su Amazon. Con la disponibilità immediata e un prezzo competitivo, questo drone rappresenta un’ottima scelta per chi desidera entrare nel mondo della fotografia aerea.