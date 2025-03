Avete in programma di acquistare due nuovi smartphone? Allora l’offerta attuale di Amazon relativa al recente Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe catturare la vostra attenzione. Questo dispositivo, venduto e spedito direttamente da Amazon, è disponibile immediatamente e presenta una promozione particolarmente allettante.

Offerta e promozione

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è al centro di un’offerta che unisce uno sconto iniziale e un risparmio di 200 euro al momento del check-out. Grazie a questa combinazione, il costo finale del dispositivo di ultima generazione scende a soli 1.224 euro. Inoltre, chi acquista questo smartphone entro il 2 aprile 2025 riceverà in omaggio un Samsung Galaxy A16, un secondo telefono da utilizzare o regalare.

Specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di specifiche tecniche di alto livello, tra cui 12 GB di RAM, una batteria da 5.000 mAh e una memoria interna di 1 TB. Lo smartphone presenta anche un eccezionale schermo Dynamic AMOLED 2X con una risoluzione QHD+ di 6,9 pollici, che garantisce un’esperienza visiva straordinaria.

Vantaggi di Amazon Prime

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è il momento giusto per provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Con Amazon Prime, si possono godere numerosi vantaggi, come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Approfittate anche di TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte sono un’ottima occasione per scoprire i servizi disponibili.