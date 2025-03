Acquistare un tablet con un display di alta qualità, altoparlanti performanti e una tastiera in omaggio è ora possibile grazie all’offerta disponibile su Amazon. Il dispositivo in questione è lo Xiaomi Pad 7, attualmente in promozione con un notevole sconto.

Dettagli dell’offerta

A partire dal 2025, il Xiaomi Pad 7 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 399 euro, grazie a un taglio del 23% rispetto al prezzo più basso registrato di recente. Questo tablet, esclusivamente venduto su Amazon, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile e potente.

Caratteristiche tecniche

Il Xiaomi Pad 7 è dotato di un display crystal-clear da 11,2 pollici con una risoluzione di 3,2K. La frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce immagini fluide, rendendo l’esperienza visiva particolarmente coinvolgente. Il tablet è alimentato da un potente processore Snapdragon 7 Gen3 Mobile, supportato da 8 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB. La batteria, con una capacità di 8.850 mAh, offre una ricarica turbo da 45W, assicurando una lunga durata e un rapido ripristino dell’energia. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con quattro speaker integrati, che promettono un’ottima esperienza audio.

Accessori inclusi

Nella confezione del Xiaomi Pad 7 non mancano accessori utili. Oltre al tablet, gli acquirenti troveranno un ring holder e una tastiera con cover incorporata, che rendono il dispositivo ancora più funzionale per le attività quotidiane, sia per il lavoro che per il divertimento.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, Amazon offre la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi membri possono godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti possono usufruire di un’estensione a 90 giorni. Iscrivendosi a Prime, si ha accesso a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e molto altro. Inoltre, Amazon offre la possibilità di attivare prove gratuite di TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più allettante.