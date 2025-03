Amazon ha avviato la fase di preordine per il nuovo smartphone Nothing Phone (3a), offrendo un’opportunità interessante per coloro che desiderano acquistare un dispositivo di ultima generazione a un prezzo competitivo. Questo smartphone è disponibile anche in un kit che include auricolari, rendendo l’offerta ancora più allettante per gli appassionati di tecnologia.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il prezzo di lancio per il kit, che comprende il Nothing Phone (3a) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna in colorazione Black e gli auricolari Nothing Ear (a) in colorazione White, è fissato a 418 euro. Questo pacchetto, venduto e spedito da Amazon, offre un risparmio di 20 euro, pari al 5%, rispetto all’acquisto dei singoli prodotti separatamente. Tale offerta prevede un’acquisizione anticipata, permettendo ai clienti di assicurarsi il dispositivo prima della sua disponibilità ufficiale.

Specifiche tecniche e data di uscita

Il Nothing Phone (3a) è stato presentato durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, tenutosi nel 2025. La data di uscita ufficiale è programmata per l’11 marzo. Tra le caratteristiche salienti del dispositivo, spicca il potente processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che promette prestazioni elevate e una gestione ottimale delle applicazioni. Gli auricolari Nothing Ear (a), inclusi nel pacchetto, sono stati lanciati nel 2024 e offrono un’esperienza audio di alta qualità.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche e le funzionalità del kit del brand Nothing, Amazon fornisce dettagli completi sulla pagina del prodotto.