Avete deciso di assemblare un nuovo computer da gaming e siete in cerca di una scheda video all’avanguardia delle marche AMD o Nvidia? In questo periodo, Amazon offre diverse opzioni interessanti che potrebbero fare al caso vostro.

Xfx radeon rx 9070 quicksilver gaming oc

La prima proposta di rilievo è la XFX Radeon RX 9070 Quicksilver Gaming, un modello di punta di AMD. Questa scheda video, dotata di overclock di fabbrica, raggiunge una frequenza massima di 2.700 MHz. Tra le sue caratteristiche principali spiccano i 16 GB di memoria GDDR6 e un sistema di raffreddamento avanzato con tre ventole, che garantisce prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense. Attualmente, il prezzo di vendita per questo modello è di 731 euro.

Msi nvidia geforce rtx 5080 inspire 3x oc

Per chi cerca un incremento di potenza, la MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC rappresenta un’ottima scelta. Questa scheda video non solo offre un hardware di alto livello, ma si distingue anche per un design elegante e moderno. Disponibile esclusivamente su Amazon, la RTX 5080 è equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7 (256 bit), tre ventole per un raffreddamento efficiente e una frequenza massima di 2.655 MHz grazie alla tecnologia di overclocking. Il prezzo attuale per questa GPU Nvidia è di 1.449 euro.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni con una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di tre mesi di Prime senza costi. Iscrivendovi, avrete accesso a numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite e un ampio catalogo di film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte come tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Approfittate di queste opportunità!