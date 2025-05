Acquistare un dispositivo di alta gamma come l’iPad Pro da 11″ è diventato più accessibile grazie a un’offerta imperdibile su Amazon. A partire dal 2025, il modello dotato del potente chip Apple Silicon M4 è disponibile a un prezzo scontato del 18%, portando il costo a 1001,99€, rispetto ai quasi 1.220€ di listino. Questo rappresenta un risparmio di oltre 200€, rendendo l’acquisto di questo tablet un’opzione allettante per chi cerca prestazioni elevate.

Potenza e design dell’iPad Pro M4

L’iPad Pro con chip M4 è un dispositivo che combina potenza e design raffinato. Con una capacità di elaborazione senza pari, questo tablet è progettato per offrire un’esperienza utente senza compromessi. La compatibilità con Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Apple, arricchisce ulteriormente le funzionalità del dispositivo, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il monitor Ultra Retina XDR da 11″ è uno dei punti di forza del prodotto, offrendo una qualità visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi. Questo lo rende perfetto per attività professionali, come il fotoritocco e il montaggio video, ma anche per uso quotidiano.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime ha l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti possono approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con 3 mesi di Prime a costo zero. Iscriversi a Prime significa accedere a numerosi vantaggi, tra cui la spedizione veloce gratuita e una vasta selezione di film e serie TV su Amazon Prime Video. Inoltre, ci sono offerte speciali per Prime Gaming, con giochi gratuiti, oltre a TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible.

Offerte attuali nel mercato tecnologico

Il mercato tecnologico nel 2025 offre opportunità interessanti per gli appassionati di dispositivi di alta gamma. L’iPad Pro M4, con il suo design elegante e le sue prestazioni elevate, rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un tablet versatile e potente. Con il prezzo attuale e le offerte di Amazon, è il momento ideale per considerare un acquisto.