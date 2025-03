Un’opportunità imperdibile per chi desidera un computer compatto e versatile si presenta con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, in corso nel mese di marzo 2025. Gli appassionati di tecnologia possono approfittare di sconti significativi su potenti mini PC, adatti a molteplici utilizzi, che promettono di soddisfare anche le esigenze più elevate.

Acemagician vista mini pc v1

Il primo modello in evidenza è l’ACEMAGICIAN Vista Mini PC V1, dotato di un processore Intel Core Twin Lake N150, un’unità SSD da 256 GB e 16 GB di RAM DDR4. Questo dispositivo consente l’uso di più schermi con risoluzione 4K, oltre a supportare le connessioni Bluetooth e WiFi. Grazie a uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso registrato di recente e a un ulteriore 6% di sconto tramite coupon, il costo finale del mini PC è di soli 159 euro. Gli utenti interessati possono visitare la pagina dell’offerta su Amazon per maggiori dettagli e per effettuare l’acquisto.

Acemagician v1

Un’altra opzione in promozione è la versione del mini PC ACEMAGICIAN V1 con una scocca nera e un’unità SSD da 512 GB. Questo modello ha beneficiato di uno sconto del 53% rispetto al prezzo medio di mercato. Inoltre, utilizzando il codice sconto 9ZCEF9ER, è possibile ottenere un ulteriore 6% di riduzione, portando il prezzo da 399,99 euro a soli 178 euro. Anche in questo caso, gli acquirenti possono visitare la pagina dedicata su Amazon per completare l’acquisto.

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri ordini su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, che offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti, inoltre, possono usufruire di un periodo di prova di 90 giorni. L’iscrizione a Prime consente di accedere a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Non è tutto: Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittare di queste offerte è un’ottima occasione per esplorare i numerosi servizi disponibili.