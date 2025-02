Se siete in cerca di un monitor da gaming Full HD con elevate prestazioni e un prezzo competitivo, l’offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe catturare la vostra attenzione.

Offerta monitor da gaming Itek

Amazon propone un’interessante promozione per il monitor Itek GGF, un dispositivo pensato per i videogiocatori, che ha subito un sconto del 41% sul prezzo originale. Attualmente, il monitor è disponibile per soli 103 euro, un affare da non perdere per chi desidera un prodotto di qualità a un costo accessibile.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il monitor Itek è dotato di un pannello Fast IPS da 24,5 pollici, che offre una risoluzione massima di 1920×1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. La frequenza d’aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG) rendono questo monitor particolarmente adatto per i giochi ad alta velocità, dove ogni millisecondo conta. Inoltre, gli altoparlanti integrati eliminano la necessità di utilizzare dispositivi audio esterni, semplificando l’esperienza di gioco.

Il monitor supporta anche la tecnologia HDR e l’Adaptive Sync, migliorando ulteriormente la qualità visiva. La compatibilità con Nvidia G-Sync assicura un’ottimizzazione delle prestazioni grafiche, riducendo il tearing e migliorando la fluidità durante il gameplay. Infine, il supporto allo standard VESA permette di utilizzare supporti alternativi, offrendo maggiore flessibilità nel posizionamento del monitor.

Accesso ai servizi Amazon Prime

