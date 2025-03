Se state cercando un potenziamento per il vostro computer, in particolare un kit di RAM dotato di illuminazione RGB, un’offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Questo pacchetto è ideale per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio PC senza rinunciare a un tocco di stile.

Dettagli sull’offerta della RAM Lexar ARES RGB

Attualmente, Amazon propone un’interessante promozione sulla Lexar ARES RGB, un kit di memoria che viene venduto e spedito direttamente dalla piattaforma. Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e presenta un notevole sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato. Il costo attuale del kit è di soli 116 euro, un’opportunità da non perdere per chi desidera aggiornare il proprio sistema.

Il kit comprende 32 GB di RAM, suddivisi in due moduli da 16 GB ciascuno. Entrambe le memorie DDR5 Lexar ARES RGB offrono una frequenza massima di 6.000 MHz, garantendo prestazioni elevate. Questi moduli sono compatibili con i profili XMP 3.0 e AMD EXPO, il che facilita l’overclocking per gli utenti più esperti. Inoltre, il design RGB permette di personalizzare l’illuminazione tramite il software Lexar RGB Sync, aggiungendo un tocco estetico al vostro setup.

Vantaggi per gli studenti con Amazon Prime

Se siete studenti, c’è un ulteriore vantaggio da considerare. Amazon offre una promozione speciale per gli studenti iscritti ad Amazon Prime, che consente di ottenere tre mesi gratuiti di abbonamento. Questo include spedizioni gratuite, accesso a Prime Video per film e serie TV, oltre a giochi tramite Prime Gaming. Un’opportunità perfetta per chi desidera approfittare di vantaggi esclusivi mentre acquista nuovi componenti per il proprio computer.

Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio PC, unendo funzionalità e design. Con la RAM Lexar ARES RGB, non solo si ottiene un potenziamento significativo, ma anche un elemento di personalizzazione visiva che può arricchire l’esperienza di utilizzo.