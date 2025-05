Se siete in procinto di acquistare una nuova scheda video della RTX Serie 50 e desiderate anche la Premium Edition di DOOM: The Dark Ages, Amazon ha l’offerta che fa per voi. In vista del lancio del gioco sviluppato da id Software, è stata avviata un’iniziativa promozionale molto interessante.

Dettagli della promozione

L’iniziativa è stata avviata il 30 aprile 2025 e rimarrà attiva fino al 21 maggio 2025. Durante questo periodo, è possibile acquistare diverse schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 50 e ricevere un codice di download digitale gratuito per la Premium Edition di DOOM: The Dark Ages su Steam, fino ad esaurimento scorte. Per maggiori dettagli riguardo ai termini e alle condizioni della promozione, è possibile consultare il portale di Amazon.

Modelli di gpu inclusi nell’iniziativa

Tra i modelli di schede video inclusi nella promozione, si trovano la RTX 5070 di ASUS PRIME, proposta a 757 euro, fino alla RTX 5090 di PNY, disponibile a 2.879 euro. È importante notare che tutti i modelli elencati nella sezione dedicata dell’iniziativa sono venduti e spediti direttamente da Amazon, senza passare attraverso rivenditori terzi. I modelli partecipanti all’iniziativa sono contrassegnati dalla dicitura “Ricevi DOOM: The Dark Ages Premium Edition” sulla relativa pagina di Amazon.

Informazioni sul gioco e vantaggi aggiuntivi

La data di uscita di DOOM: The Dark Ages è prevista per il 15 maggio 2025, con accesso anticipato per chi effettua il preacquisto a partire dal 13 maggio. La Premium Edition del gioco è attualmente in vendita su Steam al prezzo di 109,99 euro. Inoltre, Amazon offre diversi vantaggi per i nuovi utenti, tra cui tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, permettendo di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook, audiolibri e podcast in italiano.

Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera aggiornare la propria scheda video e, al contempo, esplorare il nuovo capitolo della celebre saga di DOOM.