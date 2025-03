Avete mai pensato di trasformare il vostro citofono in un dispositivo intelligente? Se la risposta è affermativa, è il momento giusto per approfittare di un’offerta imperdibile disponibile su Amazon.

Il protagonista di questa promozione è il Ring Intercom, un dispositivo che Amazon vende e spedisce con disponibilità immediata. Grazie a una nuova offerta, è possibile ottenere un coupon che riduce il prezzo del 50%, portando il costo finale da 99,99 euro a soli 49 euro.

Caratteristiche del Ring Intercom

Per chi non fosse a conoscenza, il Ring Intercom è un piccolo dispositivo progettato per essere compatibile con la maggior parte dei citofoni attualmente in uso, il che significa che non è necessario sostituire l’apparecchio esistente. Una volta installato, il dispositivo consente di rispondere e aprire le porte da remoto, anche tramite l’assistente vocale Alexa. Inoltre, offre la possibilità di condividere chiavi virtuali con amici e familiari, garantendo loro accesso temporaneo alla vostra abitazione. Questa funzione risulta particolarmente utile anche per i corrieri che devono effettuare consegne.

Le specifiche dettagliate del Ring Intercom, inclusa una lista dei citofoni compatibili, sono disponibili sulla pagina ufficiale di Amazon, fornendo così tutte le informazioni necessarie per un acquisto consapevole.

Offerte esclusive di Amazon

Oltre alla fantastica offerta sul Ring Intercom, Amazon offre anche vantaggi esclusivi per i suoi clienti. Attualmente, è possibile usufruire di TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte includono una vasta gamma di musica, una ricca libreria di eBook e una selezione di audiolibri e podcast in italiano, rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più completa.

Con queste opportunità, chiunque sia interessato a modernizzare il proprio citofono e godere di servizi aggiuntivi troverà sicuramente un motivo per non lasciarsi sfuggire questa occasione.