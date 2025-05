Avete in mente di potenziare il vostro computer da gaming con un nuovo kit di RAM? Ottime notizie: su Amazon è in corso una promozione che offre una vasta gamma di memorie ad alte prestazioni a prezzi scontati.

Orico raceline champion

Uno dei prodotti in evidenza è il kit di RAM ORICO della linea Raceline Champion. Questo set include due moduli da 16 GB di RAM DDR5, per un totale di 32 GB. La frequenza massima raggiungibile è di 6.000 MHz, con supporto per i profili Intel XMP e AMD Expo. Attualmente, grazie a un coupon che offre uno sconto del 5% e a un codice promozionale H500IT20 che consente un ulteriore 20% di riduzione, il prezzo finale è sceso da 119,99 euro a soli 89 euro.

Orico raceline neon

Un’altra offerta interessante è rappresentata dal kit Raceline Neon di ORICO. Questo prodotto mantiene le stesse specifiche del modello precedente, ma include anche luci RGB sul retro dei moduli. Attualmente, il prezzo è stato ridotto di 30 euro grazie a un coupon, portando il costo delle versioni bianca e nera a soli 99 euro.

Corsair vengeance

Non mancano le promozioni per il kit Corsair Vengeance, che offre 32 GB di RAM DDR5 (2×16). Questi eleganti moduli hanno una frequenza massima di 6.000 MHz e supportano sia AMD Expo che Intel XMP. Grazie a uno sconto del 38%, il prezzo attuale è di soli 87 euro.

