Se siete alla ricerca di un caricatore capace di garantire una ricarica rapida per il vostro iPhone, non potete perdere l’ultima offerta disponibile su Amazon.

Il protagonista di questa promozione è il Baseus PicoGo, un caricatore progettato principalmente per i dispositivi Apple, che ha recentemente visto un notevole abbattimento del prezzo. Attualmente, è possibile acquistarlo con uno sconto del 40% rispetto al prezzo medio di 29,74 euro, portando il costo finale a soli 17 euro.

Caratteristiche del caricatore Baseus picogo

Il Baseus PicoGo è un caricatore potente da 45W, dotato di una singola porta USB di tipo C. Questo dispositivo è compatibile con i principali standard di ricarica rapida, tra cui PD 3.0 e PPS, rendendolo particolarmente adatto per l’uso con gli iPhone. Tuttavia, la sua versatilità non si limita ai soli dispositivi Apple; è possibile utilizzarlo anche con iPad, smartphone Samsung Galaxy e molti altri apparecchi elettronici. La versione attualmente in promozione è disponibile in un elegante colore nero, che si adatta bene a qualsiasi ambiente.

Promozione per studenti e vantaggi di Amazon Prime

