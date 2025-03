Un’offerta imperdibile sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia: si tratta di un cavo HDMI 2.1 di alta qualità, disponibile su Amazon per un periodo limitato. Questa promozione rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un prodotto robusto e compatibile con gli standard più recenti.

Il cavo in questione è il modello SHULIANCABLE, attualmente in vendita con uno sconto del 5% sul prezzo più basso storico. Inoltre, è possibile attivare un coupon che consente un ulteriore sconto del 20%, portando il costo finale a soli 3 euro. Per chi desidera un acquisto più consistente, l’opzione di acquistare quattro cavi prevede un ulteriore sconto del 5%.

Caratteristiche del cavo HDMI SHULIANCABLE

Questo cavo HDMI ha una lunghezza di 5 metri e presenta un’interfaccia placcata in oro 24K, garantendo una connessione di alta qualità. Supporta una velocità di trasmissione di 48Gbps, il che lo rende ideale per fruire di contenuti ad alta risoluzione. Infatti, è in grado di gestire una risoluzione di 8K a 60Hz e 4K a 120Hz, rendendolo perfetto per l’uso con console di ultima generazione come la PlayStation 5 e TV moderne.

Vantaggi aggiuntivi su Amazon

Oltre al cavo, Amazon sta offrendo vantaggi aggiuntivi per gli utenti. Attualmente, è possibile ottenere tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che consente di ascoltare tutta la musica desiderata. Inoltre, ci sono due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, permettendo l’accesso a una vasta libreria di eBook, e 30 giorni gratuiti di Audible, per chi ama gli audiolibri e i podcast in italiano.

Queste offerte rappresentano un’opportunità unica per arricchire la propria esperienza di intrattenimento a casa, combinando un cavo di alta qualità con accessi gratuiti a servizi di streaming e lettura.