Se siete in cerca di un monitor da gaming che combini un design ultrawide con una curvatura leggera e un elevato refresh rate, l’offerta di Amazon di questo mese potrebbe fare al caso vostro.

Dettagli sull’offerta del Minifire Mfg32c3q

Il Minifire MFG32C3Q è il protagonista di un’interessante promozione, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso registrato di recente. Attualmente, il monitor è disponibile per un prezzo di 219 euro, rendendolo un’opzione molto competitiva per gli appassionati di gaming. Questo monitor da 32 pollici è dotato di un pannello VA ultrawide con una curvatura di 1500R, che offre un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il Minifire MFG32C3Q si distingue per la sua risoluzione massima di 2560×1440 pixel, che consente di visualizzare immagini dettagliate e nitide, ideali per i giochi più recenti. La frequenza di aggiornamento è di 180Hz, un valore che garantisce un gameplay fluido e reattivo, mentre il tempo di risposta di 1ms MPRT riduce al minimo il motion blur, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. Tra le funzionalità aggiuntive, il monitor supporta la tecnologia Adaptive Sync, che aiuta a eliminare problemi di tearing e stuttering, e presenta bordi ultrasottili che ne migliorano l’estetica e l’integrazione in qualsiasi setup.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul Minifire MFG32C3Q, gli utenti possono visitare la pagina ufficiale su Amazon. Inoltre, se non siete già iscritti, è possibile approfittare di un mese gratuito di Amazon Prime, che include vantaggi come spedizioni rapide e accesso a contenuti esclusivi su Prime Video e giochi gratuiti attraverso Prime Gaming. Questo rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera esplorare i servizi offerti da Amazon, oltre a ottenere un monitor di alta qualità per il gaming.