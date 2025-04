Avete mai pensato di avere a disposizione un ampio spazio di archiviazione per il vostro iPhone o per altri dispositivi come notebook e tablet? Se la risposta è sì, un’interessante offerta su Amazon potrebbe attirare la vostra attenzione.

SSD portatile Orico in offerta

Attualmente, su Amazon è disponibile un SSD portatile del marchio ORICO, rinomato per la produzione di memorie sia interne che esterne. Questo dispositivo, l’ORICO K20mini, è attualmente in promozione con uno sconto del 20% tramite coupon e un ulteriore 11% applicabile con il codice promozionale LQPQVUN6. Grazie a queste offerte, il prezzo finale scende da 129,99 euro a soli 89 euro.

Caratteristiche tecniche e utilizzo

L’ORICO K20mini si distingue per le sue dimensioni compatte e pratiche. Un aspetto innovativo di questo SSD è il supporto magnetico che consente di attaccarlo sul retro degli iPhone dotati di MagSafe, garantendo che il cavo di collegamento rimanga fissato. Questo dispositivo ha una capacità di 1 TB e offre prestazioni elevate, supportando la registrazione di filmati in 4K ProRes HDR. Grazie alla sua velocità sia in lettura che in scrittura, rappresenta una soluzione ideale per chi ha bisogno di archiviare contenuti multimediali di alta qualità.

Vantaggi di Amazon Prime

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, ora è il momento di considerare di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti, in particolare, possono approfittare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Iscrivendovi, avrete accesso a numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite, film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti attraverso Prime Gaming. Inoltre, ci sono TRE MESI gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Approfittate di queste offerte per esplorare i servizi disponibili!