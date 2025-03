Se siete in cerca di un modo per migliorare la sicurezza della vostra casa attraverso la videosorveglianza senza dover affrontare spese eccessive, la piattaforma di e-commerce Amazon offre una promozione interessante. Attualmente è disponibile una telecamera da interno con risoluzione 2K a un prezzo davvero competitivo.

Dettagli dell’offerta

Il modello in promozione è fornito dal marchio GNCC e viene venduto a un prezzo base di 20,99 euro, un valore inferiore rispetto al prezzo consigliato di 24,99 euro. Questo significa che il primo sconto applicato è pari al 16%. Inoltre, è presente un ulteriore vantaggio: è possibile usufruire di un coupon sconto del 10%, valido fino all’11 aprile 2025, che può essere attivato semplicemente selezionando la relativa opzione durante l’acquisto.

Ulteriori promozioni disponibili

Non finisce qui. Amazon offre anche una terza opportunità di risparmio, che prevede uno sconto extra del 30% tramite un codice promozionale. Utilizzando questo codice al momento del checkout, il prezzo finale della telecamera scende a soli 12,59 euro. Questa offerta rappresenta un’opzione molto vantaggiosa per chi desidera dotarsi di un dispositivo di videosorveglianza senza compromettere il budget.

Caratteristiche tecniche della telecamera

La telecamera di sorveglianza del marchio GNCC è dotata di funzionalità avanzate, tra cui il supporto per la visione notturna, che consente di monitorare gli ambienti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, offre una visuale a 360 gradi, rendendola ideale per una copertura completa degli spazi interni. La compatibilità con le reti Wi-Fi a 2,4 GHz garantisce una connessione stabile, facilitando l’accesso alle immagini in tempo reale da qualsiasi dispositivo mobile.

Offerte aggiuntive di Amazon

Oltre alla telecamera, Amazon sta promuovendo anche diversi servizi in abbonamento. Gli utenti possono approfittare di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più allettante.

Per ulteriori dettagli e per accedere all’offerta, è possibile visitare l’annuncio direttamente su Amazon, dove sono disponibili anche numerose recensioni da parte degli utenti che hanno già testato il prodotto.