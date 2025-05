Se siete in cerca di un televisore di grandi dimensioni con risoluzione 4K a un prezzo accessibile, la promozione attualmente disponibile su Amazon merita la vostra attenzione.

Offerta imperdibile su Hisense 65a6n

La Hisense 65A6N è una Smart TV LED da 65 pollici che offre una risoluzione 4K Ultra HD. Questa offerta, valida nel mese di marzo 2025, prevede uno sconto del 27% sul prezzo originale di 629 euro, portando il costo finale a soli 457 euro. La televisione è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. Inoltre, tra le opzioni di acquisto, è incluso il ritiro gratuito del vecchio televisore, mentre il disimballaggio del nuovo prodotto comporta un costo aggiuntivo.

Caratteristiche tecniche della Smart tv

La Hisense 65A6N si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate. Supporta formati di alta gamma come Dolby Vision, HDR 10+ e HLG, offrendo un’esperienza visiva di alto livello. Per quanto riguarda l’audio, la TV è dotata di DTS Virtual X e supporto per Bluetooth, garantendo un suono avvolgente e di qualità. Il sistema operativo VIDAA U7.6 consente l’accesso a numerose applicazioni, tra cui i popolari servizi di streaming come YouTube e Netflix, ampliando le possibilità di intrattenimento.

La promozione su Hisense 65A6N rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un televisore di qualità senza spendere una fortuna.