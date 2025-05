Se siete in cerca di un nuovo schermo per il vostro salotto e desiderate un modello all’avanguardia, il portale Amazon ha l’offerta giusta per voi. Attualmente è disponibile un’interessante promozione su un Smart TV di Samsung lanciato nel 2024.

La proposta riguarda il televisore smart Samsung QE55S90DAEXZT, attualmente in vendita e spedito direttamente da Amazon al prezzo di 999 euro. Prima dell’attivazione di questa offerta, il prezzo più basso registrato nei 30 giorni precedenti era di 1.099 euro, il che comporta un risparmio del 9%.

Caratteristiche tecniche del Samsung QE55S90DAEXZT

Il Samsung QE55S90DAEXZT è un modello di televisore dotato di un schermo OLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Questo dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Tizen, noto per la sua fluidità e facilità d’uso. Tra le funzionalità principali, spicca il supporto per il Gaming Hub, che consente di ottimizzare l’esperienza di gioco. Inoltre, sono presenti Smart Hub e SmartThings, strumenti utili per gestire l’intrattenimento e controllare i dispositivi smart della casa.

Recensioni e feedback degli utenti

Per chi fosse interessato a conoscere meglio il modello Samsung QE55S90DAEXZT, il portale Amazon offre un’ampia panoramica. Gli utenti possono consultare oltre 160 recensioni relative ai vari modelli di televisori associati all’annuncio, fornendo così una visione dettagliata delle esperienze di acquisto e utilizzo.

Offerta per studenti di Amazon Prime

Se sei uno studente, c’è un’opportunità aggiuntiva da non perdere. Amazon offre una promozione esclusiva per gli studenti con Amazon Prime, che consente di ottenere tre mesi di servizio gratuiti. Questo pacchetto include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!