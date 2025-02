Il 26 febbraio 2025, durante un evento di grande rilevanza, Amazon ha presentato il suo nuovo assistente virtuale, Alexa+, un’innovativa soluzione nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo dispositivo rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia degli assistenti digitali, combinando capacità avanzate, modelli di linguaggio di ultima generazione e una vasta gamma di servizi e dispositivi.

Le novità di Alexa+

Alexa+ si distingue per la sua maggiore intelligenza e personalizzazione. Grazie ai progressi nell’IA, l’assistente non è solo più reattivo e smart, ma anche in grado di gestire conversazioni più naturali e fluide. Gli utenti non dovranno più formulare richieste in modo preciso per ricevere risposte adeguate; le interazioni con Alexa+ sono ora più simili a dialoghi umani. Questo assistente è progettato per essere proattivo e per apprendere dalle interazioni quotidiane con l’utente, sviluppando una personalità unica nel tempo.

Un aspetto innovativo è la capacità di Alexa+ di integrarsi perfettamente nell’ecosistema della Smart Home. Gli utenti possono ora controllare più dispositivi con un’unica richiesta, semplificando notevolmente l’esperienza. Ad esempio, se un utente comunica ad Alexa+ di avere freddo, l’assistente sarà in grado di regolare autonomamente la temperatura del termostato. Tra le nuove funzionalità, vi è anche la possibilità di gestire la spesa e inviare inviti per eventi, il tutto tramite comandi vocali. Inoltre, Alexa+ ha sviluppato capacità visive, consentendo di scattare foto e analizzare immagini.

Integrazione con servizi e dispositivi

Un’altra novità significativa riguarda il supporto di Alexa+ per una vasta gamma di servizi e dispositivi. Attualmente, le partnership annunciate includono nomi di spicco come Uber, Spotify, Apple Music, Netflix, Disney+, Philips Hue e Roborock. Questa integrazione consente a Alexa+ di diventare un elemento centrale nella vita quotidiana degli utenti, rendendo l’interazione con i dispositivi smart ancora più fluida e intuitiva.

Nel settore musicale, Alexa+ offre un’esperienza arricchita, permettendo agli utenti di non solo ascoltare la propria musica preferita, ma anche di conversare su artisti e album. Allo stesso modo, nel campo cinematografico, è possibile porre domande riguardanti personaggi e episodi specifici. Una funzione particolarmente interessante è la possibilità di chiedere ad Alexa+ di saltare direttamente a scene specifiche nei film. L’assistente utilizza il modello IA Amazon Nova, ma è anche compatibile con modelli di aziende come Anthropic, selezionando autonomamente il miglior modello in base alla richiesta dell’utente.

Disponibilità e costi di Alexa+

Per quanto riguarda la disponibilità, Alexa+ sarà inizialmente lanciato negli Stati Uniti in lingua inglese. Amazon ha reso noto che i team di sviluppo stanno lavorando per localizzare l’esperienza in altre lingue, inclusa l’italiana, per i mercati internazionali in futuro. Negli Stati Uniti, il costo di abbonamento per Alexa+ è di 19,99 dollari al mese, ma gli utenti Amazon Prime potranno accedere al servizio gratuitamente.

Alexa+ sarà accessibile tramite il sito ufficiale di Amazon, la nuova app dedicata e su quasi tutti i dispositivi Alexa già disponibili sul mercato. Con questo lancio, Amazon si posiziona in prima linea nell’era degli assistenti virtuali potenziati dall’IA, aprendo la strada a nuove possibilità di interazione e utilizzo per gli utenti di tutto il mondo.