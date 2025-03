Un nuovo robot lavapavimenti e aspirapolvere di alta gamma potrebbe essere la soluzione ideale per chi desidera un aiuto efficace nelle faccende domestiche. Attualmente, Amazon propone offerte imperdibili su modelli di fascia alta, perfetti per soddisfare le esigenze di chi cerca qualità e prestazioni elevate.

Dreame x50 ultra complete

Il primo modello in evidenza è il Dreame X50 Ultra Complete, un robot che si distingue per la sua potenza d’aspirazione, che raggiunge i 20.000 Pa, un valore davvero significativo nel panorama dei robot aspirapolvere. Questo dispositivo è dotato di un avanzato sistema di rilevamento ostacoli basato su intelligenza artificiale, capace di affrontare ostacoli fino a 6 centimetri di altezza. Attualmente, grazie a uno sconto del 7% sul prezzo consigliato, il costo di questo prodotto è di soli 1.399 euro. Gli utenti possono usufruire di questa offerta direttamente sulla piattaforma di Amazon.

Roborock qrevo slim

Un altro modello da considerare è il Roborock Qrevo Slim, che offre una potenza d’aspirazione di 11.000 Pa. Questo robot non solo aspira, ma è anche in grado di lavare i pavimenti grazie al suo sistema di pulizia con mocio ad acqua calda. Inoltre, è progettato per raggiungere gli spazi sotto divani bassi e armadietti, garantendo una pulizia completa in ogni angolo della casa. Attualmente, è disponibile un coupon del valore di 300 euro, che riduce il prezzo finale a soli 999 euro. Anche in questo caso, gli acquirenti possono trovare l’offerta direttamente su Amazon.

