Un dispositivo capace di garantire la sicurezza di computer, console e altri dispositivi elettronici da improvvisi sbalzi di corrente è ora disponibile in offerta. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone uno stabilizzatore particolarmente vantaggioso.

Si tratta del Tecnoware PowerReg 3000, un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, pronto per essere consegnato. Attualmente, il dispositivo è in promozione con un sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 250,99 euro, rendendolo accessibile a soli 182 euro.

Caratteristiche del Tecnoware Powerreg 3000

Il Tecnoware PowerReg 3000 è uno stabilizzatore di tensione monofase con una potenza totale di 3.000 VA. Questo dispositivo è progettato per proteggere le apparecchiature collegate da fluttuazioni di tensione, risultando ideale per l’uso con piccoli elettrodomestici, computer, console per videogiochi, televisori e molto altro. Tra le sue caratteristiche, spicca un display LCD integrato che consente un facile monitoraggio dello stato del dispositivo. È dotato di un ingresso schuko e due uscite: una schuko e una tradizionale italiana.

Per ulteriori dettagli sul Tecnoware PowerReg 3000, è possibile consultare la sua pagina ufficiale su Amazon, dove sono disponibili informazioni complete e specifiche.

