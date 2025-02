Se si è alla ricerca di un computer da gaming di alta qualità, ma non si ha familiarità con l’assemblaggio, un’opzione conveniente è rappresentata dai PC già montati disponibili su Amazon. Attualmente, è possibile approfittare di un’offerta interessante su un modello specifico, il PC Actina WS, venduto a un prezzo notevolmente ridotto.

Dettagli dell’offerta su amazon

Il PC Actina WS è proposto con uno sconto del 47% rispetto al prezzo originale, rendendolo accessibile a soli 975 euro. Questo computer è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una consegna rapida e affidabile. Gli utenti possono così ricevere un prodotto di alta qualità senza dover attendere a lungo.

Caratteristiche tecniche del pc actina ws

Il PC è dotato di Windows 11 Pro, già installato e con licenza ufficiale. Le specifiche tecniche includono un alimentatore da 600W, un processore Intel Core i5-14400 e una scheda grafica Nvidia RTX A4000. Inoltre, è equipaggiato con 16 GB di RAM e un SSD da 1TB, offrendo prestazioni elevate per il gaming e altre attività. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di aggiornare e migliorare il sistema nel tempo, grazie alla sua struttura facilmente accessibile.

Promozioni per i clienti amazon

Acquistando il PC Actina WS, gli utenti possono anche beneficiare di diverse promozioni offerte da Amazon. Tra queste, ci sono tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste promozioni offrono accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza degli utenti.

L’acquisto di un PC pre-assemblato come l’Actina WS rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un computer performante senza le complicazioni dell’assemblaggio. Con specifiche di alto livello e offerte vantaggiose, questo modello si posiziona come una delle migliori opzioni nel mercato dei computer da gaming nel 2025.