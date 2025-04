Se il vostro modem non offre prestazioni ottimali in modalità wireless, non è necessario sostituirlo. Una soluzione efficace è rappresentata dall’acquisto di un router di qualità, come l’ASUS RT-AX52, attualmente in offerta su Amazon.

L’ASUS RT-AX52 è disponibile per l’acquisto direttamente su Amazon, con disponibilità immediata. Attualmente, il dispositivo è proposto con uno sconto del 47% rispetto al prezzo consigliato di 69,90 euro, riducendo il costo finale a soli 47 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera migliorare la propria connessione internet domestica.

Caratteristiche del router asus rt-ax52

Il router ASUS RT-AX52 è un dispositivo compatto, progettato per garantire un segnale potente e stabile in tutta la casa. Grazie alle sue quattro antenne esterne, offre una copertura estesa, permettendo di connettere più dispositivi senza compromettere la velocità. Supporta la tecnologia WiFi 6 Dual Band, che consente di navigare rapidamente su tutti i dispositivi compatibili.

Un’altra funzionalità interessante del RT-AX52 è la modalità AIMesh. Questa opzione permette di ampliare la portata della connessione utilizzando altri dispositivi già presenti in casa, come ripetitori e sistemi mesh. Ciò significa che anche le aree più lontane dalla sorgente del segnale possono beneficiare di una connessione internet di alta qualità.

Vantaggi dell’abbonamento ad amazon prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione attuale. Gli studenti possono approfittare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con tre mesi di abbonamento a costo zero. Iscriversi ad Amazon Prime consente di usufruire di numerosi vantaggi, tra cui la spedizione veloce gratuita, l’accesso a film e serie TV tramite Amazon Prime Video e giochi gratuiti attraverso Prime Gaming.

In aggiunta, gli abbonati possono godere di tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e un mese di Audible, offrendo un’ampia gamma di contenuti e servizi a disposizione.

Per ulteriori dettagli sull’ASUS RT-AX52 e per acquistarlo, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon.