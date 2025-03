Se desiderate ascoltare la vostra musica preferita mentre vi dedicate alla cura personale in bagno o sotto la doccia, è fondamentale disporre di un altoparlante senza fili resistente all’acqua. Attualmente, è disponibile un’interessante offerta su Amazon, valida per un periodo limitato, che potrebbe risultare particolarmente vantaggiosa.

Dettagli dell’offerta sullo speaker Xuevcn Q90

Fino al 2025, il modello Xuevcn Q90 è in promozione su Amazon con uno sconto straordinario. Il prezzo originale di 99,99 euro è stato ridotto a soli 24 euro, rappresentando un risparmio del 75% rispetto al costo più basso registrato precedentemente. Questo altoparlante portatile è progettato per adattarsi a diverse superfici grazie alla sua ventosa, rendendolo ideale anche per l’uso in doccia, considerata la sua certificazione IP7 che attesta la resistenza all’acqua.

Lo speaker Xuevcn Q90 non solo offre un suono potente grazie ai suoi driver da 40 mm, ma è anche dotato di luci RGB che aggiungono un tocco di stile all’esperienza di ascolto. La batteria ha un’autonomia di ben 8 ore, permettendo di godere della musica senza interruzioni.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti, in particolare, possono approfittare di 3 mesi di Prime senza alcun costo. Iscriversi a questo programma consente di usufruire di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV tramite Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming.

In aggiunta, gli utenti possono ricevere tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste offerte rappresentano un’opportunità imperdibile per esplorare i vari servizi disponibili.

Per ulteriori informazioni sull’altoparlante Xuevcn Q90, è consigliabile visitare la pagina dedicata su Amazon, dove si possono trovare dettagli completi e specifiche del prodotto.