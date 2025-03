Chi desidera assemblare un computer dal design elegante e completamente bianco ha l’opportunità di acquistare una scheda madre di alta qualità. Infatti, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per la ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E, un prodotto della rinomata linea da gaming di ASUS. Attualmente, questa scheda madre è proposta con uno sconto del 41%, portando il suo prezzo a soli 199 euro.

Caratteristiche della scheda madre

La ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi 6E appartiene alla prestigiosa serie Republic of Gamers, caratterizzata da un design accattivante e dettagli in bianco che si abbinano perfettamente a un PC dal look moderno. Le luci RGB, tipiche di questi modelli, aggiungono un tocco di personalizzazione e stile. Questa scheda madre è dotata di socket AM5, garantendo così la compatibilità con i processori AMD Ryzen della serie 7000. Inoltre, il supporto per il WiFi 6E è un ulteriore vantaggio, con l’antenna inclusa nella confezione per una connessione stabile e veloce.

Vantaggi di Amazon Prime

Acquistare su Amazon offre numerosi vantaggi, in particolare per gli abbonati a Amazon Prime. Questo servizio consente di ricevere le consegne in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi. Inoltre, gli iscritti possono accedere a un’ampia selezione di film e serie TV tramite Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti con Amazon Prime Gaming. Per chi non è ancora abbonato, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti possono beneficiare di un periodo di prova esteso a 90 giorni grazie alla promozione Amazon Prime Student. Inoltre, ci sono offerte vantaggiose come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Approfittare di queste promozioni è un ottimo modo per arricchire la propria esperienza di acquisto e intrattenimento.