Un’interessante opportunità si presenta per coloro che desiderano acquistare uno smartphone resistente e dalle prestazioni elevate. Amazon ha lanciato una promozione imperdibile per il DOOGEE Fire 6 MAX, un telefono noto per la sua solidità e durata. Questa offerta si rivela particolarmente vantaggiosa, con un significativo sconto che rende l’acquisto ancora più allettante.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il DOOGEE Fire 6 MAX, parte della rinomata gamma di smartphone rugged, è attualmente disponibile a un prezzo eccezionale. Grazie a un coupon del valore di 160 euro e al codice promozionale FSWWZTUD, i consumatori possono beneficiare di uno sconto del 27%, abbassando il costo da 599,99 euro a soli 277 euro. Questa riduzione di prezzo rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo robusto senza rinunciare a funzionalità avanzate.

Caratteristiche del DOOGEE Fire 6 MAX

Il DOOGEE Fire 6 MAX si distingue per la sua costruzione resistente, progettata per affrontare condizioni difficili. La scocca ultra resistente e il vetro robusto garantiscono una protezione ottimale contro urti e cadute. Inoltre, questo smartphone è impermeabile e resistente alla polvere, rendendolo un compagno ideale per avventure all’aperto. Tra le specifiche tecniche, spiccano uno schermo FHD+ da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La potenza di elaborazione è assicurata da 20 GB di RAM, mentre la batteria da 20.800 mAh offre un’autonomia straordinaria, permettendo di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi senza necessità di ricarica. Un’altra caratteristica distintiva è la termocamera presente sul retro, che consente di rilevare le variazioni di temperatura, rendendo questo smartphone unico nel suo genere.

Vantaggi per gli studenti con Amazon Prime

Gli studenti possono trarre ulteriori vantaggi da questa offerta, grazie alla promozione Amazon Prime Student. Iscrivendosi, si ha diritto a tre mesi gratuiti di servizio, che includono vantaggi come spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, e giochi su Prime Gaming. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per gli studenti che desiderano risparmiare e accedere a una varietà di contenuti. Non resta che approfittare di questa promozione e scoprire tutte le funzionalità del DOOGEE Fire 6 MAX, un dispositivo pensato per chi ha bisogno di un telefono robusto e performante.