Acquistare access point con una portata elevata è diventato più semplice grazie a un’interessante offerta disponibile su Amazon. Questa promozione, valida fino a poche ore, offre un’opportunità imperdibile per chi cerca soluzioni di rete potenti e affidabili.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il prodotto in questione è il Tenda OS3, un access point venduto e spedito direttamente da Amazon. La confezione comprende due dispositivi e ha subito un notevole sconto del 59% rispetto al prezzo di listino, rendendo il costo totale di soli 36 euro. Questa è un’occasione da non perdere per chi desidera potenziare la propria rete domestica o professionale.

Caratteristiche tecniche del Tenda OS3

Ogni Tenda OS3 è progettato per garantire una connessione WiFi efficace su aree molto ampie, con una portata che raggiunge i 5 km per dispositivo. Questo lo rende ideale per ambienti come grandi uffici, magazzini o spazi all’aperto. Le antenne direzionali da 12dBi aumentano ulteriormente la capacità di ricezione e trasmissione del segnale, assicurando una connessione stabile e veloce. Inoltre, il Tenda OS3 supporta la connessione a 5GHz con velocità massima di 867 Mbps, rendendolo adatto anche per applicazioni che richiedono un’alta larghezza di banda, come streaming video in alta definizione e videoconferenze.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera eliminare le spese di spedizione sui propri acquisti, Amazon offre la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi membri possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno accesso a 90 giorni gratis. Oltre ai vantaggi legati alla spedizione, l’iscrizione a Prime consente di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e offerte esclusive. Inoltre, Amazon propone tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento e lettura.

La promozione relativa al Tenda OS3 rappresenta, quindi, un’opportunità da cogliere al volo per chiunque necessiti di una rete robusta e performante. Non resta che visitare la pagina dell’offerta su Amazon per approfittare di questo sconto esclusivo.