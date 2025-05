State cercando una microSD di grande capacità da utilizzare su Nintendo Switch o su altri dispositivi? La memoria ufficiale dei Pokémon, attualmente in offerta su Amazon, potrebbe essere la soluzione ideale per le vostre esigenze.

Offerta microSD SanDisk dei Pokémon

In promozione, è disponibile una microSD SanDisk ufficiale dei Pokémon, venduta e spedita direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Grazie all’iniziativa Amazon Tech Week, questa scheda di memoria è attualmente scontata del 33% rispetto al prezzo consigliato di 158,99 euro, rendendola accessibile a soli 106 euro.

Caratteristiche della microSD

Questa microSD non è una semplice scheda di memoria, ma un prodotto frutto della collaborazione tra The Pokémon Company International e SanDisk. Si presenta con un design distintivo: di colore verde, con l’iconico volto sorridente di Snorlax, uno dei Pokémon più amati della prima generazione. La scheda offre una capacità di 1TB ed è compatibile con Nintendo Switch, garantendo una velocità di trasferimento di fino a 100 MB/s.

Vantaggi di Amazon Prime

