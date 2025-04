State pensando di acquistare un nuovo televisore 4K con uno schermo ampio? Se il vostro budget è limitato, le offerte di TCL disponibili su Amazon potrebbero rappresentare la soluzione ideale per le vostre esigenze.

Tcl 50v6b

La TCL 50V6B è una Smart TV da 50 pollici dotata di schermo 4K, supporto per HDR10 e Dolby Audio, oltre a una perfetta integrazione con Alexa e un sistema operativo Google TV. Attualmente, grazie a uno sconto del 27% e a un ulteriore risparmio di 58,61 euro al check-out, il prezzo si riduce a soli 270 euro. Questa offerta è particolarmente interessante per chi cerca un televisore di qualità senza spendere una fortuna.

Tcl 55v6b

In aggiunta alla versione da 50 pollici, è disponibile anche la TCL 55V6B, che offre le stesse caratteristiche tecniche a un prezzo leggermente superiore. Con uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino e un risparmio extra di 17,63 euro al check-out, il costo finale scende da 499 euro a soli 311 euro. Questa opzione è perfetta per chi desidera un display più grande senza compromettere la qualità.

Tcl 65t7b

Un’altra proposta interessante è la TCL 65T7B, una Smart TV 4K con schermo QLED da 65 pollici, che supporta HDR Pro, Dolby Vision e Dolby Atmos. Anche in questo caso, il sistema operativo Google TV garantisce un’esperienza utente fluida. Approfittando di uno sconto del 21% sul prezzo consigliato di 799,90 euro e di un risparmio di 113,63 euro al check-out, il prezzo finale scende a 516 euro. Questo modello è ideale per chi cerca un’immersività superiore nella visione di film e serie TV.

Tcl 65pf650

Infine, la TCL 65PF650 è un televisore 4K con schermo LED da 65 pollici, che offre supporto per Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR, oltre a Fire TV integrato. Con uno sconto del 17% e un risparmio di 90,18 euro al check-out, il prezzo scende da 599 euro a 409 euro. Questa TV è perfetta per chi desidera un’ampia gamma di contenuti e funzionalità intelligenti.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete provare il servizio gratis per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono usufruire di 3 mesi di Prime a costo zero, beneficiando di vantaggi come spedizioni gratuite e accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video. Inoltre, ci sono offerte come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste opportunità rendono l’acquisto di un nuovo televisore ancora più interessante.