Se siete alla ricerca di un rugged smartphone, ovvero un telefono indistruttibile con una batteria eccezionale, questa è l’occasione che fa per voi. Attualmente, su Amazon è disponibile una promozione imperdibile che offre un dispositivo della nota marca Blackview con sconti significativi.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il modello in promozione presenta uno sconto di 100 euro applicato tramite coupon, insieme a un ulteriore sconto del 50% utilizzando il codice promozionale ME75CCIK. Questo significa che il prezzo originale di 499 euro si riduce a soli 149 euro. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo robusto e performante.

Caratteristiche tecniche del Blackview

Il rugged smartphone Blackview è progettato per resistere a condizioni estreme, grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Tra le specifiche più impressionanti, spicca una batteria da 11.000 mAh, che assicura un’autonomia prolungata anche in situazioni di utilizzo intensivo. Il dispositivo è dotato di 24 GB di RAM (8+16), un altoparlante da 98dB situato sul retro, un processore Octa-Core e una memoria interna di 256 GB, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca potenza e capacità.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul rugged smartphone Blackview, gli utenti possono visitare la pagina ufficiale su Amazon. Inoltre, per chi non è ancora iscritto, è possibile approfittare di Amazon Prime, che offre i primi 30 giorni gratuiti. I membri Prime possono godere di vantaggi esclusivi, tra cui spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite il servizio Prime Gaming.

Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un dispositivo robusto e altamente performante, senza compromettere il budget.