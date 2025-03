L’acquisto di un robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta una scelta sempre più comune per chi desidera semplificare le faccende domestiche. Attualmente, un’offerta imperdibile è disponibile su Amazon, dove il ECOVACS N20 PRO Plus è in promozione a tempo limitato.

Il 2 maggio 2025, il noto marchio ECOVACS ha annunciato uno sconto di 50 euro su questo modello, riducendo il prezzo da 349 euro a soli 299 euro. Questa offerta è attivabile tramite un coupon e rappresenta un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di un dispositivo versatile e performante.

Caratteristiche del prodotto

Il robot ECOVACS N20 PRO Plus si distingue per la sua potente capacità di aspirazione, che raggiunge i 8.000 Pa. Questa potenza consente di rimuovere efficacemente polvere e sporco da diverse superfici. Inoltre, il dispositivo è dotato di una spazzola antigroviglio, che evita problemi di incastro durante il funzionamento. Un’altra caratteristica interessante è la sua capacità di superare ostacoli fino a 20 mm di altezza, il che lo rende adatto anche per ambienti con tappeti o soglie.

La durata della batteria è un ulteriore punto di forza: il robot può operare per un massimo di 300 minuti prima di necessitare di una ricarica. Inoltre, è fornito di una stazione smart che gli permette di funzionare autonomamente per 45 giorni, riducendo così la necessità di interventi manuali frequenti.

Vantaggi per gli studenti

Per gli studenti, Amazon offre un’opportunità esclusiva attraverso il programma Amazon Prime Student. Iscrivendosi, è possibile ricevere tre mesi gratis di servizio, che include vantaggi come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Questa promozione rappresenta un incentivo ulteriore per chi desidera approfittare delle offerte disponibili su Amazon.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche e le funzionalità del ECOVACS N20 PRO Plus, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, il momento ideale per rendere la vostra vita domestica più semplice è adesso.