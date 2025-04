Avete un modem che non riesce a garantire una connessione wireless soddisfacente? Se cercate un router che possa migliorare la vostra esperienza di navigazione, specialmente per il gaming, c’è un’offerta da non perdere su Amazon, valida per un periodo limitato.

Il dispositivo in questione

Il dispositivo in questione è il Tenda RX2 Pro, un router progettato specificamente per i videogiocatori, che è disponibile per l’acquisto con spedizione immediata direttamente da Amazon. Attualmente, questo router è in sconto del 19% rispetto al prezzo più basso registrato recentemente, ed è possibile acquistarlo per soli 32 euro.

Caratteristiche del Tenda RX2 Pro

Il Tenda RX2 Pro è un router Dual Band che supporta lo standard WiFi 6, permettendo così di connettersi a reti wireless sia a 2,4 GHz che a 5 GHz. Dispone di 4 porte Gigabit situate sul retro, che offrono velocità elevate per i dispositivi cablati. Inoltre, il router è dotato di cinque antenne esterne da 6dB, progettate per garantire un’ottima copertura e un segnale potente in tutta la casa, assicurando che la connessione sia stabile in ogni angolo.

