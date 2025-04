Avete bisogno di un dispositivo portatile potente e a un prezzo competitivo? Non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare il Dghrti TAB30, un tablet attualmente in offerta su Amazon, che include una serie di accessori a un costo davvero interessante.

Dettagli sul dghrti tab30

Il Dghrti TAB30 è disponibile per un periodo limitato con un sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 129,99 euro, permettendo così di portarlo a casa per soli 81 euro. Questo tablet è dotato di un sistema operativo Android 14 e presenta uno schermo da 10 pollici, un processore Octa-Core, 22 GB di RAM e una batteria da 8.000 mAh, che assicura un’autonomia notevole. Inoltre, il dispositivo offre una memoria interna di 128 GB, espandibile tramite microSD, e un elegante corpo in metallo. Nella confezione sono inclusi vari accessori, come un mouse wireless e una tastiera che si collega al tablet, fungendo anche da cover.

Promozioni per studenti

Se siete studenti, avete la possibilità di sfruttare la promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratuiti di servizio. Questo pacchetto include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Non perdete tempo, questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire!