Avete un budget limitato e siete alla ricerca di un monitor da gaming che combini ottime prestazioni e un prezzo accessibile? Nel 2025, Amazon offre alcune soluzioni interessanti che potrebbero fare al caso vostro, con specifiche tecniche competitive e sconti allettanti.

Lenovo legion r27i-30

Il monitor Lenovo Legion R27i-30 è un dispositivo da 27 pollici con pannello IPS, progettato per garantire un’esperienza di gioco coinvolgente. Questo modello offre una risoluzione Full HD e un refresh rate che raggiunge i 180 Hz, con un tempo di risposta di soli 0,5 millisecondi. Tra le caratteristiche aggiuntive, sono presenti altoparlanti integrati e porte HDMI 2.1, che ne aumentano la versatilità. Attualmente, grazie a uno sconto del 5% rispetto al prezzo più recente, il monitor è disponibile a soli 159 euro.

Asus vy279hgr

Un’altra opzione interessante è l’ASUS VY279HGR, un monitor Full HD da 27 pollici che offre un refresh rate di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo (MPRT). Questo dispositivo supporta anche l’Adaptive Sync, utile per migliorare la fluidità delle immagini durante il gioco. Attualmente, è disponibile a un prezzo scontato di 119 euro, grazie a uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 149 euro.

Asus vy249hgr

Infine, il monitor ASUS VY249HGR rappresenta una scelta valida per chi cerca un dispositivo leggermente più compatto. Questo modello, con un pannello da 24 pollici, condivide le stesse specifiche tecniche del VY279HGR, mantenendo un refresh rate di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo. Attualmente, grazie a uno sconto del 30%, il prezzo scende da 129 euro a soli 89 euro.

