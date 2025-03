La settimana corrente si preannuncia cruciale per gli appassionati di tecnologia, in particolare per coloro che attendono con ansia il lancio dei nuovi MacBook. Secondo il noto giornalista Mark Gurman, le novità riguardanti gli iPad, invece, richiederanno ulteriore pazienza. Questa anticipazione è stata riportata nella sua ultima newsletter, dove ha anche trattato i ritardi che Apple sta affrontando nel campo dell’intelligenza artificiale, i quali potrebbero influire sul rilascio di alcune funzionalità.

Nuovi macbook in arrivo

Gurman, nella sua newsletter intitolata “Power On”, ha rivelato che le scorte di iPad Air e iPad 10 negli Apple Store sono in esaurimento. Questo fenomeno è interpretato come un chiaro indicatore dell’imminente presentazione della nuova linea di tablet. Tuttavia, il giornalista sottolinea che, a differenza dei nuovi MacBook Air, i modelli aggiornati di iPad “probabilmente non saranno disponibili nei prossimi giorni”. La priorità di Apple sembra essere quella di concentrare l’attenzione sui laptop dotati di chip M4 prima di passare ai tablet.

Tempistiche di lancio per ipad

Gurman ha espresso dubbi sulla possibilità che Apple presenti simultaneamente i nuovi MacBook Air M4 e gli iPad ed iPad Air. È più probabile che la compagnia di Cupertino scelga di attendere alcune settimane prima di rivelare i nuovi tablet. Secondo le previsioni di MacRumors, il lancio degli iPad è atteso tra marzo e aprile del 2025, un periodo durante il quale gli appassionati potrebbero finalmente vedere le novità.

Specifiche tecniche attese

Per quanto riguarda il design, i nuovi iPad Air e iPad 11 non dovrebbero presentare molte innovazioni estetiche. Le modifiche principali riguarderanno il comparto hardware. Il prossimo iPad Air dovrebbe essere equipaggiato con il chip M3 o M4, mentre l’iPad 11 potrebbe avere a bordo il chip A16 Bionic o A17 Pro. Non sono previste novità significative per quanto riguarda la linea iPad Pro, che manterrà probabilmente le stesse caratteristiche attuali.

La situazione attuale mostra un chiaro interesse da parte di Apple nel rinnovare la propria offerta di laptop prima di dedicarsi ai tablet, in un contesto in cui i consumatori attendono con trepidazione le nuove uscite.