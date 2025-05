Durante la conference call del 2 maggio 2025, Tim Cook ha rivelato i risultati finanziari di Apple, affrontando anche il tema del nuovo Siri, il quale ha subito ritardi rispetto ai programmi iniziali. Nonostante le attese, il sistema vocale non ha ancora acquisito tutte le funzioni di intelligenza artificiale presentate durante la WWDC 2024.

Sviluppo di iOS 19.4

Fonti interne all’azienda hanno confermato che Apple ha già avviato lo sviluppo di iOS 19.4, nonostante il lancio ufficiale sia previsto tra marzo e aprile 2026. Questo approccio non è una novità, poiché l’azienda di Cupertino segue da anni un ciclo annuale di aggiornamenti, sia in primavera che in autunno.

Importanza di iOS 19.4

La notizia assume un’importanza particolare perché iOS 19.4 rappresenterà un aggiornamento senza precedenti, destinato a integrare le funzionalità avanzate di Siri, basate su Apple Intelligence, che erano originariamente programmate per iOS 18.4. Durante la WWDC 2024, Apple aveva mostrato un Siri capace di comprendere il contesto personale dell’utente, con la possibilità di interagire in modo più mirato e di gestire i contenuti visualizzati sullo schermo.

Valutazioni degli analisti

Secondo le valutazioni di numerosi analisti, tali funzioni non saranno disponibili con l’imminente iOS 19, atteso per l’autunno 2025. Si prevede invece che saranno introdotte nella prima metà del 2026 con iOS 19.4, il quale si configura come una tappa fondamentale per l’evoluzione del sistema operativo.

Integrazione di Gemini

In aggiunta, nel corso del 2025, ci si aspetta l’arrivo dell’integrazione di Gemini all’interno di Apple Intelligence, un passo che potrebbe ulteriormente elevare le capacità di assistenza vocale dell’azienda.