A quanto pare, Apple è attivamente al lavoro su un nuovo dispositivo: degli occhiali smart dotati di visionOS. Nonostante ciò, il gigante tecnologico di Cupertino non ha intenzione di abbandonare il suo visore Apple Vision Pro, che si appresta a ricevere un aggiornamento significativo.

Il futuro di Apple Vision Pro

Secondo quanto riportato dai colleghi di 9to5Mac, la notizia più interessante è l’arrivo di Apple Intelligence sul visore AR di Cupertino. Questo sviluppo è particolarmente rilevante, considerando che durante l’annuncio della sua intelligenza artificiale nel giugno 2024, Apple aveva promesso di implementarla solo sui dispositivi di punta come iPhone, iPad e Mac. Fino ad ora, le funzionalità di intelligenza artificiale non sono state integrate in dispositivi meno costosi come Apple Watch, AirPods o Apple TV.

Recentemente, Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha rivelato che Apple intende fare un’eccezione per il Vision Pro. Questo visore, infatti, ha un costo di partenza di 3.500 dollari, il che giustificherebbe l’integrazione delle nuove funzionalità. Sebbene non ci siano dettagli chiari su quando queste innovazioni saranno disponibili, Gurman ha suggerito di prestare attenzione all’evento Apple programmato per mercoledì 19 febbraio 2025, dove l’azienda potrebbe presentare anche il nuovo iPhone SE 4.

Prospettive per l’integrazione dell’intelligenza artificiale

Le aspettative riguardo all’imminente arrivo di Apple Intelligence su Vision Pro non sono però del tutto ottimistiche. Infatti, il lancio della nuova versione di Siri, dotata di intelligenza artificiale, è stato posticipato. Inizialmente previsto per l’uscita con iOS 18.3, il nuovo assistente digitale di Apple sarà disponibile solo con iOS 18.5, atteso per maggio o giugno 2025. Questo ritardo fa supporre che anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel visore potrebbe richiedere più tempo del previsto.

La situazione attuale suggerisce che, sebbene ci siano piani per l’introduzione di nuove funzionalità, ci vorrà del tempo prima che gli utenti possano effettivamente sperimentare le novità. Con l’arrivo della primavera, però, potrebbero emergere le prime caratteristiche di intelligenza artificiale sul Vision Pro, rendendo il dispositivo ancora più interessante per gli appassionati di tecnologia e per i professionisti del settore.

Il panorama tecnologico si fa sempre più affascinante e le aspettative per il futuro di Apple sono elevate, con l’attenzione rivolta non solo ai nuovi dispositivi, ma anche agli aggiornamenti significativi che potrebbero ridefinire l’esperienza utente.