Un’imperdibile opportunità è stata lanciata su Amazon, dove sono disponibili offerte a tempo limitato su alcuni modelli di Apple Watch di ultima generazione. Gli appassionati della tecnologia e del fitness possono approfittare di sconti significativi su questi dispositivi, rendendo l’acquisto ancora più allettante.

Apple watch series 10 (gps + cellular)

Il primo modello in offerta è l’Apple Watch Series 10 nella versione GPS + Cellular, caratterizzato da una cassa da 42 millimetri. Questo orologio, realizzato dalla nota azienda di Cupertino, è attualmente disponibile con un sconto del 15% rispetto al prezzo di listino di 579 euro, portando il costo finale a soli 495 euro. Le colorazioni disponibili per questo modello includono Jet Black, Denim e Rosa, offrendo così diverse opzioni per soddisfare i gusti di tutti gli utenti.

Apple watch series 10 (gps)

Un’altra offerta interessante riguarda l’Apple Watch Series 10 nella versione GPS, che presenta una cassa da 46 millimetri. Questo modello beneficia di uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 489 euro, riducendo il costo finale a soli 379 euro. Anche in questo caso, le colorazioni disponibili sono le stesse del modello precedente, permettendo agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta al proprio stile personale.

In aggiunta, Amazon offre il servizio Amazon Prime, che garantisce consegne rapide e gratuite sui propri acquisti. Gli abbonati hanno accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV tramite Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti con Amazon Prime Gaming. Chi non è ancora iscritto può usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, mentre gli studenti possono approfittare di un’estensione di 90 giorni attraverso la promozione Amazon Prime Student. Inoltre, ci sono offerte per tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.