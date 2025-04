In occasione dello Xiaomi Fan Festival 2025, il noto marchio cinese ha lanciato una serie di promozioni sul proprio store, tra cui spicca un’importante riduzione su un modello di scopa elettrica senza fili.

L’aspirapolvere Vacuum Cleaner G20 Lite è attualmente in offerta a 89,99 Euro, un prezzo ribassato rispetto ai 99,99 Euro di listino. I nuovi utenti che si registrano allo Mi Store possono beneficiare di un ulteriore sconto di 10 Euro, portando il costo finale a 79,99 Euro, cifra record per questo prodotto sullo store.

Caratteristiche del vacuum cleaner g20 lite

Lo Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite è progettato come un modello entry-level della gamma di aspirapolveri senza filo dell’azienda. Questo dispositivo è dotato di un motore che offre una potenza di aspirazione massima di 18mila Pa, rendendolo particolarmente efficace nel catturare polvere e detriti. Tra le sue innovazioni spicca una tecnologia di rilevamento della polvere a luce bianca, che permette di identificare aree particolarmente sporche, e un sistema di filtraggio a cinque stadi, capace di eliminare anche le particelle più piccole, facilitando così la pulizia in spazi difficili da raggiungere.

Autonomia e prestazioni

Per quanto riguarda l’autonomia, il produttore ha dichiarato che il Vacuum Cleaner G20 Lite può funzionare fino a 45 minuti utilizzando l’ugello a spazzola 2 in 1, mentre con la spazzola elettrica l’autonomia si riduce a 40 minuti. Questa durata è particolarmente utile per le sessioni di pulizia più lunghe, garantendo prestazioni elevate senza la necessità di ricariche frequenti.

Con queste caratteristiche, il G20 Lite si propone come una scelta interessante per chi cerca un aspirapolvere efficiente e pratico, in grado di affrontare la pulizia quotidiana con facilità e senza fili.