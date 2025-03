Il 26 febbraio 2025, la società spaziale AstroForge ha effettuato il lancio della navicella spaziale Odin utilizzando il razzo Falcon 9 di SpaceX. L’intento principale di questa missione era quello di avvicinarsi all’asteroide 2022 OB5, con l’ambizioso obiettivo di estrarre metalli rari, in particolare del gruppo del platino, che si trovano in abbondanza in diversi asteroidi analizzati in precedenza.

Dettagli della missione

Il team di AstroForge ha comunicato che il compito di Odin consiste nel raccogliere immagini dell’asteroide, preparando il terreno per la futura missione Vestri, che avrà come scopo l’atterraggio sull’asteroide e l’inizio delle operazioni di estrazione. Tuttavia, il lancio ha subito un’improvvisa complicazione. Inizialmente, tutto sembrava procedere senza intoppi, ma ben presto il team ha riscontrato problemi.

Problemi di comunicazione

Dopo poche ore dal lancio, il team ha segnalato l’impossibilità di inviare comandi e di ricevere dati dalla navicella. I membri del progetto hanno dichiarato che inizialmente non erano certi se l’amplificatore di potenza fosse attivo, essenziale per la trasmissione dei dati di telemetria. Nonostante il tentativo di attivarlo, il segnale non è stato ricevuto, rivelando un problema più serio.

Analisi della situazione

Analizzando la situazione, il team ha scoperto che Odin stava ruotando. Attraverso le immagini catturate dalla navicella spaziale Athena di Intuitive Machines, è stato confermato che la navicella stava effettivamente ruotando lentamente nello spazio. Le cause di questo malfunzionamento rimangono sconosciute e il team non è riuscito a ristabilire il contatto con Odin, che continua a allontanarsi dalla Terra.

Prospettive future

Attualmente, il team continua a cercare di comunicare con la navicella, ma le speranze di ripristinare il contatto si stanno affievolendo. Nonostante la missione non abbia avuto l’esito sperato, gli esperti sostengono che ci siano stati insegnamenti preziosi da trarre da questa esperienza. Le missioni spaziali, anche quando incontrano difficoltà, possono fornire dati e informazioni utili per il futuro.